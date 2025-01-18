https://news.day.az/society/1723865.html Возбуждено уголовное дело в связи с трагедией в Имишли В Прокуратуре Имишлинского района возбуждено уголовное дело по факту гибели двух несовершеннолетних при наезде автомобиля. Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Возбуждено уголовное дело в связи с трагедией в Имишли
В Прокуратуре Имишлинского района возбуждено уголовное дело по факту гибели двух несовершеннолетних при наезде автомобиля.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
По информации, дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Государственной дорожной полиции произошло 18 января около 12:30 на улице Аббасгулу Шадлинского. В результате ДТП двое детей погибли, еще двое и водитель пострадали.
Уголовное дело возбуждено по статье 263.3 УК (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
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