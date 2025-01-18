Возбуждено уголовное дело в связи с трагедией в Имишли

В Прокуратуре Имишлинского района возбуждено уголовное дело по факту гибели двух несовершеннолетних при наезде автомобиля.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По информации, дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Государственной дорожной полиции произошло 18 января около 12:30 на улице Аббасгулу Шадлинского. В результате ДТП двое детей погибли, еще двое и водитель пострадали.

Уголовное дело возбуждено по статье 263.3 УК (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).