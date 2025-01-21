На 1000 избирательных участков на муниципальных выборах в Азербайджане будут установлены веб-камеры.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Ровзат Гасымов на сегодняшнем заседании ЦИК.

Он отметил, что ЦИК старается обеспечить возможность для каждого гражданина получить подробную информацию об избирательном процессе.

"Поскольку прозрачность является одним из важнейших критериев, до 70 тысяч местных наблюдателей получат возможность наблюдать за муниципальными выборами. На 1000 избирательных участков будут установлены веб-камеры. ЦИК принял документ об установке и использовании веб-камер в 2008 году. В 2013 году в этот документ были внесены изменения", - сказал Гасымов.

Он добавил, что в 118 избирательных округах и 1000 избирательных участков будут установлены веб-камеры и их список будет опубликован.