Состоялось заседание комитета парламента Азербайджана по правам человека

23 января состоялось первое на весенней сессии 2025 года заседание комитета Милли Меджлиса по правам человека, сообщает Day.Az.

Председатель комитета Захид Орудж поздравил членов комитета с началом новой сессии и пожелал успехов в дальнейшей деятельности. Он сообщил, что в повестку заседания включены отчет о деятельности на осенней сессии комитета, план работы на весенней сессии и проект Конституционного закона о внесении изменений в Конституционный закон Азербайджанской Республики "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики" во втором чтении.

Сначала председатель комитета сообщил о работе, проделанной в комитете по правам человека в период осенней сессии 2024 года. Он отметил, что в ходе сессии было проведено 12 заседаний комитета, обсуждено 23 вопроса, в том числе 9 законопроектов. Так, на прошлой сессии были внесены изменения в законы "О правах ребенка", "О предупреждении домашнего насилия", "Об утверждении Положения о комиссиях по делам и защите прав несовершеннолетних", в Конституционный закон "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики", также были рассмотрены законопроекты о внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на совершенствование законодательства об использовании информационной системы электронного правительства, "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год" и ряд других проектов.

Было отмечено, что в ходе сессии председатель и члены комитета приняли участие во многих мероприятиях местного и международного уровня, провели встречи. Наряду с этим, депутаты выступали в СМИ на тему прав человека, комментировали в телевизионных программах вопросы, затрагивающие различные сферы общественной жизни.

За отчетный период в комитет поступило 422 документа. Было отмечено, что в связи с решением вопросов, поднятых в обращениях, в соответствующие органы были направлены письма, даны необходимые разъяснения.

Затем Захид Орудж представил проект рабочего плана комитета по правам человека на весеннюю сессию 2025 года. Было отмечено, что в ходе сессии планируется обсуждение законопроектов, поступивших в порядке законодательной инициативы, проведение различных встреч в рамках "Года Конституции и суверенитета". В план работы также включено доведение до широкой общественности реалий о геноциде, агрессии, этнических чистках и военных преступлениях, совершенных Арменией против Азербайджана, в аспекте прав человека, проведение общественных слушаний и "круглых столов" в контексте прав западных азербайджанцев и другие вопросы.

Кроме того, запланированы дискуссии по вопросам защиты прав граждан в цифровом пространстве, искусственному интеллекту и правам человека, медиа-грамотности, экологическим правам человека, а также проведение встреч с соответствующими органами и ряд других мероприятий, связанных со стратегическими задачами, стоящими перед правозащитными институтами страны.

На обсуждениях выступили заместитель председателя комитета Арзухан Али-заде, члены комитета Мубариз Гурбанлы, Рази Нуруллаев, Вугар Рагимзаде, Азер Аллахверанов, Севиль Микаилова, Нагиф Гамзаев.

Депутаты отметили, что осенняя сессия прошла продуктивно, члены комитета работают эффективно, оценили проделанную в ходе сессии работу как удовлетворительную.

Депутаты изложили свои мнения по проекту плана работы на весеннюю сессию, довели до внимания некоторые замечания и предложения. Был утвержден проект плана работы комитета на весеннюю сессию.

Председатель комитета Захид Орудж прокомментировал вопросы, поднятые в выступлениях.

На заседании также был рассмотрен проект Конституционного закона о внесении изменений в Конституционный закон Азербайджанской Республики "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики", представленный во втором чтении. Законопроект был рекомендован ко второму чтению на пленарном заседании Милли Меджлиса.

В заседании приняли участие члены комитета Турал Гянджалиев, Имамверди Исмайлов, Мирджалил Гасымлы и другие официальные лица.