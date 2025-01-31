В Азербайджане изменят систему выдачи разрешений на работу иностранцам

Президент Азербайджанской Республики 8 ноября 2024 года подписал законодательные акты о внесении изменений в Миграционный кодекс, предусматривающие выдачу разрешений на работу иностранцам и лицам без гражданства в электронном виде.

Как сообщили Day.Az в Государственной миграционной службе, согласно новой поправке к законодательству, разрешения на работу иностранцам и лицам без гражданства для осуществления оплачиваемой трудовой деятельности на территории страны будут выдаваться в электронном виде, заверенные расширенной сертифицированной усиленной электронной подписью уполномоченного должностного лица Государственной миграционной службы.

Разрешения на работу, выданные (продленные) до дня вступления закона в силу, сохраняют свою юридическую силу до истечения указанного в них срока. В случае утери, уничтожения этих документов, а также информации в документах, удостоверяющих личность иностранца и лица без гражданства, или изменения наименования юридического лица, в котором он работает, работодателю будет предоставлена возможность получить это разрешение в электронном виде без уплаты государственной пошлины.

Напомним, что работодатели с целью получения разрешения на работу для иностранца или лица без гражданства, которое они хотят нанять, могут обратиться в Государственную миграционную службу через окно "Миграционные услуги", действующее в центрах "ASAN xidmət", или обратиться в Государственную миграционную службу, перейдя в раздел "Электронные услуги" на официальном интернет-сайте службы.

С сегодняшнего дня разрешения на работу будут предоставляться Государственной миграционной службой работодателям, подающим заявление, только в электронном виде, независимо от формы заявления.

Дополнительную информацию можно получить в колл-центре Государственной миграционной службы (012) 919, в официальных аккаунтах в социальных сетях (Facebook, Instagram) или в Управлении по связям с общественностью, обратившись по электронной почте [email protected].