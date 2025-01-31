Завод по производству бутилированной воды закрыт за нарушения

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) обнаружили несколько нарушений на предприятии по производству бутилированной воды ООО Butasu A, расположенном на улице Г.Мирзаева в Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в АПБА.

Во время проверки выяснилось, что компания работала без регистрации продовольственной безопасности, а также нарушала технологический процесс. Процесс очистки упаковочных материалов осуществлялся вручную, что является нарушением.

Кроме того, были обнаружены 150 больших бидонов воды объемом 19 литров, 105 упаковок бутилированной воды объемом 19 литров и 384 бутылки воды Buta по 0,5 литра без даты производства. Эти товары не соответствуют законодательным требованиям.

В связи с нарушениями деятельность компании была приостановлена, а в отношении руководства составлен административный протокол.