https://news.day.az/society/1727747.html В Баку сгорел автомобиль В Хатаинском районе Баку сгорел автомобиль. Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, горели части автомобиля марки "Toyota". Сообщается, что из-за высокой температуры передний и задний бамперы соседних автомобилей расплавились. Остальные автомобили были защищены от огня. Пожар был потушен подразделениями противопожарной службы.
В Баку сгорел автомобиль
В Хатаинском районе Баку сгорел автомобиль.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, сгорели части автомобиля марки "Toyota".
Сообщается, что из-за высокой температуры передний и задний бамперы соседних автомобилей расплавились. Остальные автомобили были защищены от огня. Пожар был потушен подразделениями противопожарной службы.
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