В Баку сгорел автомобиль

В Хатаинском районе Баку сгорел автомобиль.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, сгорели части автомобиля марки "Toyota".

Сообщается, что из-за высокой температуры передний и задний бамперы соседних автомобилей расплавились. Остальные автомобили были защищены от огня. Пожар был потушен подразделениями противопожарной службы.

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