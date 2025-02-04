https://news.day.az/society/1727566.html В Губе сгорел дом В селе Гюлези Губинского района Азербайджана сгорели конструкции одноэтажного 4-комнатного дома площадью 120 м² с фундаментом. Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), соседние постройки были защищены от огня. Пожар был потушен подразделениями противопожарной службы.
В Губе сгорел дом
В селе Гюлези Губинского района Азербайджана сгорели конструкции одноэтажного 4-комнатного дома площадью 120 м² с фундаментом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), соседние постройки были защищены от огня.
Пожар был потушен подразделениями противопожарной службы.
Ранее мы сообщали, что в Абшеронском районе произошел сильный пожар.
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