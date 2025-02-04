В Губе сгорел дом

В селе Гюлези Губинского района Азербайджана сгорели конструкции одноэтажного 4-комнатного дома площадью 120 м² с фундаментом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), соседние постройки были защищены от огня.

Пожар был потушен подразделениями противопожарной службы.

Ранее мы сообщали, что в Абшеронском районе произошел сильный пожар.