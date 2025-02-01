Сильный пожар в Абшеронском районе

В Службу спасения по телефону "112" поступила информация о пожаре, произошедшем на объекте в поселке Хокмали Абшеронского района Баку.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны.

Благодаря срочным и неотложным мерам, принятым в ходе операции, пожар в трехэтажном здании был ликвидирован в короткие сроки, распротсранение пожара предотвращено.

В результате возгорания сгорели деревянные конструкции кафе, расположенного на третьем этаже трехэтажного здания общей площадью 731 квадратных метра.