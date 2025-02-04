https://news.day.az/society/1727795.html Масштабные рейды в Баку: десятки задержанных В Насиминском районе Баку за минувший месяц задержаны 20 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Управлении дорожной полиции Баку. Задержания проводились в ходе рейдов, организованных сотрудниками отдела дорожной полиции Насиминского РУП.
Масштабные рейды в Баку: десятки задержанных
В Насиминском районе Баку за минувший месяц задержаны 20 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Управлении дорожной полиции Баку.
Задержания проводились в ходе рейдов, организованных сотрудниками отдела дорожной полиции Насиминского РУП.
Отмечается, что нарушители, находившиеся под воздействием алкоголя, наркотиков или психотропных веществ, грубо нарушили правила дорожного движения, а некоторые из них оказали сопротивление полиции.
Все материалы переданы в суд, по итогам разбирательств в отношении пятерых водителей вынесено решение об административном аресте.
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