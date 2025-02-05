Тяжелое ДТП в Баку – есть погибшие
В Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az, дорожная авария произошла на территории поселка Гала-Хашахуна Хазарского района.
36-летний Пашаев Самир Акиф оглу, находясь за рулем автомобиля марки "Saipa" столкнулся с автомобилем марки "Toyota Prius", которым управлял 22-летний Мусаев Назим Махир оглу.
В результате пассажиры автомобиля марки "Saipa" 36-летний Полад Салманов, 39-летний Ровшан Гусейнов и пассажир автомобиля марки "Prius" 27-летний Низами Солтанов скончались на месте происшествия.
Водитель "Prius" скрылся с места происшествия.
По факту возбуждено уголовное дело по двум статьям УК Азербайджана.
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