Азербайджанские военнослужащие отравились угарным газом

В Агстафе зарегистрирован случай отравления угарным газом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Unikal, трое мужчин были госпитализированы с диагнозом отравление угарным газом.

Им была оказана первая медицинская помощь. На данный момент их состояние оценивается как удовлетворительное.

Сообщается, что пострадавшие являются военнослужащими.

Инцидент произошел в съемной квартире в центре Агстафы, где проживали мужчины.

По факту ведется расследование.