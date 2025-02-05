https://news.day.az/society/1727891.html Азербайджанские военнослужащие отравились угарным газом В Агстафе зарегистрирован случай отравления угарным газом. Как передает Day.Az со ссылкой на Unikal, трое мужчин были госпитализированы с диагнозом отравление угарным газом. Им была оказана первая медицинская помощь. На данный момент их состояние оценивается как удовлетворительное. Сообщается, что пострадавшие являются военнослужащими.
Азербайджанские военнослужащие отравились угарным газом
В Агстафе зарегистрирован случай отравления угарным газом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Unikal, трое мужчин были госпитализированы с диагнозом отравление угарным газом.
Им была оказана первая медицинская помощь. На данный момент их состояние оценивается как удовлетворительное.
Сообщается, что пострадавшие являются военнослужащими.
Инцидент произошел в съемной квартире в центре Агстафы, где проживали мужчины.
По факту ведется расследование.
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