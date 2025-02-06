В Хырдалане загорелся мебельный цех

В Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана на горячую линию "112" поступило сообщение о пожаре в цеху на территории города Хырдалан Абшеронского района.

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации пресс-службы ведомства.

На место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной противопожарной службы МЧС. Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание в мебельном цеху удалось быстро ликвидировать, несмотря на ветреную погоду и высокий риск распространения огня.

Огонь охватил 45 квадратных метров из общей площади цеха в 100 квадратных метров. Оставшуюся часть здания, а также прилегающий цех удалось защитить от пожара.