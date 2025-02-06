ДТП с участием пешеходов в Гяндже

В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пешеход.

Как передает Day.Az, легковой автомобиль марки "ВАЗ-2107" сбил переходивших дорогу мужчину и женщину средних лет.

Оба пешехода были госпитализированы, состояние одного оценивается как тяжелое.