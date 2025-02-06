https://news.day.az/society/1728339.html ДТП с участием пешеходов в Гяндже В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пешеход. Как передает Day.Az, легковой автомобиль марки "ВАЗ-2107" сбил переходивших дорогу мужчину и женщину средних лет. Оба пешехода были госпитализированы, состояние одного оценивается как тяжелое.
ДТП с участием пешеходов в Гяндже
В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пешеход.
Как передает Day.Az, легковой автомобиль марки "ВАЗ-2107" сбил переходивших дорогу мужчину и женщину средних лет.
Оба пешехода были госпитализированы, состояние одного оценивается как тяжелое.
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