Пожар в вагоне на одной из станций Азербайджана

На станции Гаджигабул накануне произошел пожар, сопровождаемый задымлением в одном вагоне, груженном древесным углем из России.

Как сообщает Day.Az, для предотвращения пожара вагон был отцеплен от подвижного состава, из вагона были выгружены тлевшие угли, проведены работы по охлаждению. Пожар потушен.

По предварительной версии, инцидент произошел из-за перегрева, возникшего в результате трения углей в вагоне. Вагон был принят на станции Ялама в пломбированном виде как таможней, так и грузоотправителем в соответствии с правилами перевозки грузов. Согласно правилам, вагон должен быть доставлен в таком виде в пункт назначения.

Учитывая, что груз был загружен в вагон грузоотправителем, вагон опломбирован и должен быть доставлен в таком виде, именно грузоотправитель несет ответственность за инцидент.

В результате пожара Азербайджанские железные дороги не понесли ущерб. Сотрудник АЖД, привлеченный к тушению пожара, был госпитализирован из-за ухудшения состояния, но вскоре был выписан из-за отсутствия проблем со здоровьем.