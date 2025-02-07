Азербайджан ограничил ввоз куриного мяса из двух стран

Согласно официальным данным Всемирной организации здоровья животных (ВОЗЖ), вспышки высокопатогенного птичьего гриппа зарегистрированы в регионах Венгрии Пешт, Хевеш, а также в штатах Северная Каролина, Мэриленд, Флорида США.

Как сообщили Day.Az в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана, для защиты территории республики от этого инфекционного заболевания, с учетом принципа зонирования на указанных территориях, в соответствии с "Кодексом здоровья наземных животных" ВOЗЖ введены временные ограничения на ввоз живой птицы и продуктов птицеводства с предприятий, расположенных в радиусе 10 километров от хозяйств, где наблюдается заболевание.

В то же время, для принятия соответствующих мер было направлено обращение в Государственный таможенный комитет.