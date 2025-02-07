В Баку изменен режим работы светофоров на ряде дорог

В целях уменьшения заторов, вызванных ремонтными работами, в Баку на ряде дорог изменен режим работы светофоров.

Об этом Day.Az сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) МВД.

Ремонтные работы на участке между круговой развязкой на пересечении улиц Ашуга Молла Джума и Заура Нудиралиева и круговой развязкой Ахмеда Раджабли в Наримановском районе Баку (улица Альберта Агарунова) вызвали транспортные заторы на пересечении улиц Дамджылы и Ардебиль с улицей Заур Нудирелиев.

Сотрудники ЦИУТ увеличили продолжительность зеленого сигнала светофора на этом перекрестке на 10 секунд для снижения загруженности дорог.

После завершения ремонта временной режим светофоров вернется к прежним параметрам.