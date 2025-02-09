Последние данные о фактической погоде в Азербайджане

В Лерикском районе высота снежного покрова достигла 62 см.

Как передает Day.Az со ссылкой на сводку о фактической погоде Национальной службы гидрометеорологии.

На территории страны наблюдаются осадки и ветер. В некоторых районах Баку, Абшеронского полуострова, а также в горных и предгорных областях выпал снег.

Снежный покров в Лерике составил 62 см, в Грызе - 19 см, в Ярдымлы - 17 см, в Кяльбаджаре - 10 см, в Шуше - 8 см, в Лачыне и Халтане - 7 см, в Загатале (Алибей) - 6 см, в Хыналыге - 4 см, в Товузе, Дашкесане, Гядабейе - 2 см, в Гёйгёле, Джейранчёле, Шеки, а также в некоторых районах Баку и Абшерона - 1 см. Порывы ветра в утренние часы ослабли до 10-15 м/с.

Согласно данным станции "Нефтяные камни", высота волн в открытом море составила 3,6 метра. В таких районах, как Дашкесан, Гядабей, Шеки, Гах, Габала, Загатала, Шамахы, Агстафа, Лерик, Гёйгёл, наблюдается туман, который ограничивает видимость до 500-1000 метров.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в низменных районах составила около 0°C. В Нахчыванской АР температура достигла -9°C, а в горных районах - от 14 до 19 градусов мороза.

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