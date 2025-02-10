На этой дороге восстановлен скоростной режим

На трассе круг Зых - аэропортовское шоссе восстановлен прежний режим на ряде полос, где скорость была снижена на 20 км/ч.

Об этом Day.Az сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.

"Восстановлен режим скорости на некоторых полосах дороги круг Зых - аэропортовское шоссе, где скорость движения была снижена на 20 км/ч из-за дождливой погоды", - отмечается в сообщении.