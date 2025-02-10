https://news.day.az/society/1729058.html На этой дороге восстановлен скоростной режим На трассе круг Зых - аэропортовское шоссе восстановлен прежний режим на ряде полос, где скорость была снижена на 20 км/ч. Об этом Day.Az сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.
На этой дороге восстановлен скоростной режим
На трассе круг Зых - аэропортовское шоссе восстановлен прежний режим на ряде полос, где скорость была снижена на 20 км/ч.
Об этом Day.Az сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.
"Восстановлен режим скорости на некоторых полосах дороги круг Зых - аэропортовское шоссе, где скорость движения была снижена на 20 км/ч из-за дождливой погоды", - отмечается в сообщении.
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