https://news.day.az/society/1730034.html Ожидается сильный ветер - предупреждение Сделано Днем 14 февраля в некоторых регионах страны ожидается сильный ветер. В связи с прогнозируемыми погодными условиями сделано желтое предупреждение. Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Ожидается сильный ветер - предупреждение
Сделано Днем 14 февраля в некоторых регионах страны ожидается сильный ветер. В связи с прогнозируемыми погодными условиями сделано желтое предупреждение.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Сообщается, что в Гобустане, Гаджигабуле, Сальяне, Нефтчале, Лянкаране, Масаллы, Джалилабаде, Лерике, Астаре, Ярдымлы будет дуть западный ветер, в соответствии с желтым предупреждением скорость ветра составит 13,9-20,7 м/сек.
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