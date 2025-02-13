Сделано Днем 14 февраля в некоторых регионах страны ожидается сильный ветер. В связи с прогнозируемыми погодными условиями сделано желтое предупреждение.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Сообщается, что в Гобустане, Гаджигабуле, Сальяне, Нефтчале, Лянкаране, Масаллы, Джалилабаде, Лерике, Астаре, Ярдымлы будет дуть западный ветер, в соответствии с желтым предупреждением скорость ветра составит 13,9-20,7 м/сек.