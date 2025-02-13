В южном регионе изъяты оружие и наркотики

Сотрудник Билясуварского районного отдела полиции продолжают мероприятия по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в результате проведенных мероприятий были задержаны Али Тагиев, Магсуд Алиев, Марагим Алджанов, у которых изъято в общей сложности 5 килограммов опиума, мерамфетамина и марихуаны.

В результате мероприятий по выявлению незаконно хранящегося огнестрельного оружия был задержан Довлат Халилов. У него были обнаружены и изъяты 1 автомат марки АКС-74У, 19 патронов и марихуана.

По фактам возбуждены уголовные дела, в отношении задержанных решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.