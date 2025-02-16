https://news.day.az/society/1730616.html В Агстафинском районе произошел пожар на ферме. Как сообщает Day.Az, инцидент произошел в поселке Вургун на ферме, принадлежащей предпринимательнице Зинаят Азизовой. В результате пожара погибло более 4 тыс. домашних птиц. На место происшествия были привлечены пожарные Агстафинского районного управления пожарной охраны. Пожар потушен, причины возгорания выясняются.
В Агстафинском районе произошел пожар на ферме.
Как сообщает Day.Az, инцидент произошел в поселке Вургун на ферме, принадлежащей предпринимательнице Зинаят Азизовой.
В результате пожара погибло более 4 тыс. домашних птиц.
На место происшествия были привлечены пожарные Агстафинского районного управления пожарной охраны. Пожар потушен, причины возгорания выясняются.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре