В Агстафинском районе произошел пожар на ферме.

Как сообщает Day.Az, инцидент произошел в поселке Вургун на ферме, принадлежащей предпринимательнице Зинаят Азизовой. 

В результате пожара погибло более 4 тыс. домашних птиц.

На место происшествия были привлечены пожарные Агстафинского районного управления пожарной охраны. Пожар потушен, причины возгорания выясняются. 