Семейный конфликт в Гёранбое обернулся происшествием

В Гёранбое сдетонировала граната.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, инцидент произошел в селе Карасулейманлы Гёранбойского района.

Сообщается, что Закир Маил оглу Намазов 1957 г.р. во время семейного конфликта с невесткой Вафой Шукюр гызы Аслановой 1986 г.р., бросил в нее ручную гранату.

Пострадавшая была госпитализирована, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Закир Намазов задержан в качестве подозреваемого. В Гёранбойской районной прокуратуре проводится расследование.