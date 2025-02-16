https://news.day.az/society/1730697.html Семейный конфликт в Гёранбое обернулся происшествием В Гёранбое сдетонировала граната. Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, инцидент произошел в селе Карасулейманлы Гёранбойского района. Сообщается, что Закир Маил оглу Намазов 1957 г.р. во время семейного конфликта с невесткой Вафой Шукюр гызы Аслановой 1986 г.р., бросил в нее ручную гранату.
Семейный конфликт в Гёранбое обернулся происшествием
В Гёранбое сдетонировала граната.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, инцидент произошел в селе Карасулейманлы Гёранбойского района.
Сообщается, что Закир Маил оглу Намазов 1957 г.р. во время семейного конфликта с невесткой Вафой Шукюр гызы Аслановой 1986 г.р., бросил в нее ручную гранату.
Пострадавшая была госпитализирована, ее состояние оценивается как удовлетворительное.
Закир Намазов задержан в качестве подозреваемого. В Гёранбойской районной прокуратуре проводится расследование.
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