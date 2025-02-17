Почтена память жертв геноцида в Гарадаглы

Прошло 33 года с геноцида, совершенного вооруженными силами Армении против мирных жителей в селе Гарадаглы Ходжавендского района Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, жители Ходжавенда, поселившиеся в Бейлаганском районе, посетили в связи с годовщиной трагедии в Гарадагы мемориальный комплекс, установленный в память о шехидах в поселке "Ени Гарадаглы".

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев, глава Исполнительной власти Ходжавендского района Эйваз Гусейнов, жители села Гарадаглы, представители общественности района, члены семей шехидов возложили цветы, почтив память шехидов.

Отметим, что село Гарадаглы, четыре года героически отражавшее атаки армянских оккупантов, было оккупировано и сожжено 17 февраля 1992 года, армяне совершили здесь геноцид мирного населения. Во время оккупации 118 человек были взяты в плен, 33 расстреляны. Армянские палачи бросили убитых и раненых в силосную яму и засыпали землей.

Из пленных и заложников 68 человек были убиты, 50 - с большими трудностями освобождены из плена. Среди заложников было 10 женщин, 2 детей школьного возраста. Среди освобожденных из плена было пятеро женщин. 18 человек умерли в результате полученных неизлечимых ран.

В числе убитых армянскими боевиками в Гарадаге 10 женщин и 8 детей школьного возраста. В селе Гарадаглы был убит 91 человек, каждый 10-й житель села. Около 800 жителей села были изгнаны из родных очагов.