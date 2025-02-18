В Баку появились "умные радары"?

Некоторые водители утверждают, что на аэропортовском шоссе в Баку установлены "умные радары", способные фиксировать среднюю скорость движения автомобиля между двумя точками. Есть даже те, кто говорит, что видел эти радары...

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xezerxeber.az, "умные радары" в целом помогают предотвратить превышение водителями скоростного режима и уменьшить количество потенциальных аварий.

Действительно ли, как говорят водители, умные радары установлены на дорогах Азербайджана?

Представитель Главного управления государственной дорожной полиции Мубариз Агаев прокомментировал эти заявления.

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