В Баку водитель сбил женщину с детьми на переходе

На проспекте Метбуат в Баку произошло ДТП, в котором пострадали женщина и двое ее детей. Они переходили дорогу по пешеходному переходу.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП).

В ведомстве вновь призвали водителей к внимательности и ответственности, отметив, что представленные кадры должны стать поводом для размышлений.

"Каждый водитель должен понимать, что одна ошибка за рулем может стоить жизни. Вести себя ответственно, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и уважать пешеходов - долг каждого водителя! Не забывайте, что соблюдение правил - это не только юридическое обязательство, но и человеческий долг", - подчеркнули в ГУГДП.