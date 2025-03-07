Пожар в здании общежития в Баку

В экстренную службу МЧС по телефону "112" поступила информация о пожаре в пятиэтажном жилом доме, расположенном в поселке Бина Хазарского района.

Как сообщает Day.Az, на место инцидента незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

В ходе оценки оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что пожар произошел в квартире на четвертом этаже пятиэтажного общежития, несколько жильцов оказались в опасности из-за отсутствия возможности покинуть здание. Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание удалось ликвидировать в короткие сроки, не допустив его распространения. Для эвакуации жителей, оказавшихся заблокированными на верхних этажах, была задействована специальная техника.

В результате пожара сгорели горючие конструкции двухкомнатной квартиры общей площадью 40 кв.м, от воздействия высоких температур на 20 кв.м деформировались стены общего коридора.

Остальная часть здания была защищена от огня.