Пожар в здании общежития в Баку - ВИДЕО
В экстренную службу МЧС по телефону "112" поступила информация о пожаре в пятиэтажном жилом доме, расположенном в поселке Бина Хазарского района.
Как сообщает Day.Az, на место инцидента незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.
В ходе оценки оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что пожар произошел в квартире на четвертом этаже пятиэтажного общежития, несколько жильцов оказались в опасности из-за отсутствия возможности покинуть здание. Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание удалось ликвидировать в короткие сроки, не допустив его распространения. Для эвакуации жителей, оказавшихся заблокированными на верхних этажах, была задействована специальная техника.
В результате пожара сгорели горючие конструкции двухкомнатной квартиры общей площадью 40 кв.м, от воздействия высоких температур на 20 кв.м деформировались стены общего коридора.
Остальная часть здания была защищена от огня.
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