https://news.day.az/society/1735743.html

Смерть от отравления 9-летней девочки в Шабране

В Шабране два человека отравились угарным газом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, Гюнай Мейлавердиева 1991 года рождения и ее дочь Гюль Мейлавердиева 2016 года рождения отравились угарным газом. В результате ребенок скончался. По факту ведется расследование.