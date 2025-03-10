https://news.day.az/society/1735743.html Смерть от отравления 9-летней девочки в Шабране В Шабране два человека отравились угарным газом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, Гюнай Мейлавердиева 1991 года рождения и ее дочь Гюль Мейлавердиева 2016 года рождения отравились угарным газом. В результате ребенок скончался. По факту ведется расследование.
Смерть от отравления 9-летней девочки в Шабране
В Шабране два человека отравились угарным газом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, Гюнай Мейлавердиева 1991 года рождения и ее дочь Гюль Мейлавердиева 2016 года рождения отравились угарным газом. В результате ребенок скончался.
По факту ведется расследование.
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