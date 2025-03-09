https://news.day.az/society/1735525.html В Азербайджане 3 члена семьи погибли от угарного газа Мать и двое ее малолетних детей погибли от угарного газа. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, глава семьи житель села Бахрамтепе Азадов Васиф Алирза оглу 1989 года рождения в коматозном состоянии помещен в отделение реанимации Имишлинской районной больницы. "Ему поставлен диагноз отравление газом.
В Азербайджане 3 члена семьи погибли от угарного газа
Мать и двое ее малолетних детей погибли от угарного газа.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, глава семьи житель села Бахрамтепе Азадов Васиф Алирза оглу 1989 года рождения в коматозном состоянии помещен в отделение реанимации Имишлинской районной больницы.
"Ему поставлен диагноз отравление газом. Состояние оценивается как средней тяжести", - говорится в ответе TƏBIB на запрос АПА.
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