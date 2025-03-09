В Азербайджане 3 члена семьи погибли от угарного газа

Мать и двое ее малолетних детей погибли от угарного газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, глава семьи житель села Бахрамтепе Азадов Васиф Алирза оглу 1989 года рождения в коматозном состоянии помещен в отделение реанимации Имишлинской районной больницы.