Назначен гендиректор клиники Карабахского университета

Соответствующим приказом министра науки и образования Азербайджана Эмина Амруллаева генеральным директором клиники Карабахского университета назначен Самир Намиг оглу Бабаев.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Карабахский университет.

Было отмечено, что Самир Бабаев в 2001-2003 годах получал образование в Азербайджанском медицинском университете, в 2003-2007 годах - в Стамбульском университете. В 2009-2013 годах продолжил обучение в резидентуре медицинского колледжа Нью-Йорка, в 2013-2016 годах - по программе повышения квалификации в Юго-Западном медицинском центре Техасского университета.

С.Бабаев около двадцати лет проработал на руководящих должностях в медицинском колледже Нью-Йорка, Юго-Западном медицинском центре Техасского университета, а также в клинике Мэйо в штате Миннесота.

Автор многочисленных научных работ, член и руководитель ряда престижных медицинских ассоциаций. Был удостоен различных стипендий и почетных наград.