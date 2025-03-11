В Баку приостановили деятельность еще одного ресторана

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели инспекцию в ресторане Vətən, принадлежащем ООО ATJ и находится на проспекте Тбилиси 58, в Насиминском районе Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу АПБА, в процессе проверки были обнаружены нарушения санитарных и гигиенических норм в производственной зоне, а также несоответствие установленным требованиям по температурному режиму.

Кроме того, выяснилось, что в ресторане использовались продукты животного происхождения без соответствующих ветеринарных сертификатов, а также продавались колбасные изделия с истекшим сроком годности. Были взяты образцы переработанных продуктов и мяса для лабораторных анализов.

В результате нарушения работы склада и зоны для выпечки хлеба были приостановлены, а на владельца составлен административный протокол.