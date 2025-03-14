В бакинском поселке перевернулся грузовик

В Бинагадинском районе Баку, в поселке Расулзаде, на участке дороги, известном как "Баксоль", перевернулся грузовой автомобиль.

Как сообщает Day.Az, руководитель отдела по связям с общественностью Центра интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) МВД Омар Хыдыров в беседе с Lent.az отметил, что из-за аварии в данный момент движение транспортных средств на этом участке дороги ограничено во всех направлениях.

Министерство внутренних дел совместно с Центром интеллектуального управления транспортом и дорожной полицией принимает все возможные меры для скорейшего восстановления движения.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане столкнулись два грузовика.