https://news.day.az/society/1737021.html В Азербайджане столкнулись два грузовика - ВИДЕО Сегодня около 05:30 на 121-м километре магистральной дороги Баку-Губа-госграница Российской Федерации произошла серьезная авария. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, на территории Шабранского района столкнулись грузовые автомобили "КамАЗ" и "Mercedes".
В Азербайджане столкнулись два грузовика - ВИДЕО
Сегодня около 05:30 на 121-м километре магистральной дороги Баку-Губа-госграница Российской Федерации произошла серьезная авария.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, на территории Шабранского района столкнулись грузовые автомобили "КамАЗ" и "Mercedes".
По имеющейся информации, водитель "КамАЗа" остановил транспортное средство в правой полосе движения из-за окончания топлива. В этот момент грузовик "Mercedes", двигавшийся по той же полосе, врезался в "КамАЗ" сзади.
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