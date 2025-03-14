В Азербайджане столкнулись два грузовика

Сегодня около 05:30 на 121-м километре магистральной дороги Баку-Губа-госграница Российской Федерации произошла серьезная авария.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, на территории Шабранского района столкнулись грузовые автомобили "КамАЗ" и "Mercedes".

По имеющейся информации, водитель "КамАЗа" остановил транспортное средство в правой полосе движения из-за окончания топлива. В этот момент грузовик "Mercedes", двигавшийся по той же полосе, врезался в "КамАЗ" сзади.