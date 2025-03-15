https://news.day.az/society/1737357.html В Лачине засняли двух джейранов - ВИДЕО В Лачине замечены два джейрана. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, видео было снято гражданами во время поездки на автомобиле по дороге Лачин - Шальва. На кадрах запечатлена пара джейранов, пытающихся скрыться из поля зрения снимающих их людей.
В Лачине засняли двух джейранов - ВИДЕО
В Лачине замечены два джейрана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, видео было снято гражданами во время поездки на автомобиле по дороге Лачин - Шальва.
На кадрах запечатлена пара джейранов, пытающихся скрыться из поля зрения снимающих их людей.
Отметим, что в природной среде Лачина можно встретить бурого медведя, волка, обыкновенную лисицу, шакала, безоарового козла, джейрана, оленя, косулю, кабана, каменную куницу и многих других млекопитающих.
Представляем вашему вниманию эти кадры:
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