В Лачине засняли двух джейранов

В Лачине замечены два джейрана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, видео было снято гражданами во время поездки на автомобиле по дороге Лачин - Шальва.

На кадрах запечатлена пара джейранов, пытающихся скрыться из поля зрения снимающих их людей.

Отметим, что в природной среде Лачина можно встретить бурого медведя, волка, обыкновенную лисицу, шакала, безоарового козла, джейрана, оленя, косулю, кабана, каменную куницу и многих других млекопитающих.

Представляем вашему вниманию эти кадры: