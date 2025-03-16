Обращение Дорожной полиции к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к водителям с важным предупреждением.

Как передаёт Day.Az, в ведомстве подчеркнули необходимость повышенной осторожности на дорогах из-за тумана, который снижает видимость.

Водителям, направляющимся в указанные регионы, советуют учитывать погодные условия, выбирать безопасную скорость, тщательно следить за техническим состоянием автомобилей, особенно за исправностью внешних световых приборов.

Кроме того, при выполнении обгонов и манёвров настоятельно рекомендуется соблюдать меры безопасности.

По данным метеорологов, 17 марта в горных и предгорных районах ожидается плотный туман, который может снизить видимость на автомагистралях до 1 километра.