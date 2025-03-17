Названа дата наступления весны в Азербайджане

В Азербайджане 20 марта в 13:01:25 по местному времени наступит астрономическая весна.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ).

Продолжительность сезона составит 92 дня 17 часов 40 минут и 46 секунд. В этот момент день и ночь сравняются по продолжительности, а Солнце, двигаясь по эклиптике, пересечет экватор и перейдет из Южного полушария в Северное.

С этого момента в Северном полушарии начинается астрономическая весна, а в Южном - осень.