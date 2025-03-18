В Баку строительная техника заняла дворы жилых домов - ВИДЕО
Жители нескольких домов в Хатаинском районе Баку выразили возмущение из-за того, что тяжелая специальная техника паркуется прямо перед входами в их дворы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər Xəbər, ранее техника находилась на пустыре возле Украинского круга, но теперь переместилась рядом с жилыми зданиями, создавая большие неудобства для местных жителей.
Несмотря на множество жалоб и просьб со стороны жильцов, ситуация остается без изменений. Водители и владельцы спецтехники продолжают игнорировать обращения граждан.
Редакции Xəzər Xəbər удалось поговорить с одним из водителей, Кянаном Мамедовым, который сообщил, что продал машину два месяца назад из-за проблем с парковкой. Он отметил, что в городе практически нигде не разрешают хранить подобную технику, а своего гаража у него нет.
В Исполнительной власти Хатаинского района пообещали провести осмотр указанного участка и передать информацию в соответствующие органы для принятия необходимых мер.
Более подробно - в видеоматериале:
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