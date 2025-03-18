В Азербайджане расширяются права потребителей

Расширяется право потребителей на получение информации о товаре (работе, услуге).

Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в предложенной поправке к закону "О защите прав потребителей", которая обсуждалась сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

В связи с предлагаемым изменением товары, для производства (реализации) которых требуется лицензирование или сертификация, будут рекламироваться только при наличии соответствующих подтверждающих документов.

В этом случае в объявлении должен быть указан номер лицензии и (или) сертификата, дата его выдачи и наименование органа, выдавшего его.

В случае невозможности указания этой информации в силу специфики рекламодателя, следует сообщить о наличии соответствующей лицензии и (или) сертификата и создать условия для ознакомления потребителя рекламы с соответствующей информацией.

Согласно действующему законодательству, реклама товаров, производство (реализация) которых лицензируется и сертифицируется, допускается только при наличии соответствующих подтверждающих документов. В этом случае в объявлении необходимо указать номер лицензии и сертификата, дату выдачи и название выдавшего его органа.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.