Пожар в жилом здании в Хырдалане

В городе Хырдалан произошел пожар в жилом здании.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на горячую линию МЧС (112) поступила информация о пожаре в жилом здании города Хырдалан.

Немедленно на место происшествия были направлены сотрудники и техника Государственной Противопожарной Службы.