https://news.day.az/society/1738760.html Пожар в жилом здании в Хырдалане В городе Хырдалан произошел пожар в жилом здании. Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на горячую линию МЧС (112) поступила информация о пожаре в жилом здании города Хырдалан.
Пожар в жилом здании в Хырдалане
В городе Хырдалан произошел пожар в жилом здании.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на горячую линию МЧС (112) поступила информация о пожаре в жилом здании города Хырдалан.
Немедленно на место происшествия были направлены сотрудники и техника Государственной Противопожарной Службы.
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