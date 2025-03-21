В Бардинском районе изъяты наркотики, ввезенные из Ирана

В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Бардинского районного отдела полиции, был задержан ранее судимый Сарван Магеррамов.

Как передает Day.Az, информацию об этом предоставили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

У задержанного было изъято 4 кг марихуаны. В своих показаниях он сообщил, что планировал организовать продажу наркотиков, которые были контрабандно ввезены из Ирана.

По данному делу возбуждено уголовное производство, и в отношении С.Магеррамова избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.