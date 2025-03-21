https://news.day.az/society/1738904.html В Бардинском районе изъяты наркотики, ввезенные из Ирана В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Бардинского районного отдела полиции, был задержан ранее судимый Сарван Магеррамов. Как передает Day.Az, информацию об этом предоставили в пресс-службе Министерства внутренних дел. У задержанного было изъято 4 кг марихуаны.
В Бардинском районе изъяты наркотики, ввезенные из Ирана
В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Бардинского районного отдела полиции, был задержан ранее судимый Сарван Магеррамов.
Как передает Day.Az, информацию об этом предоставили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
У задержанного было изъято 4 кг марихуаны. В своих показаниях он сообщил, что планировал организовать продажу наркотиков, которые были контрабандно ввезены из Ирана.
По данному делу возбуждено уголовное производство, и в отношении С.Магеррамова избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.
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