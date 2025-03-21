Сколько произошло аварий в первый день праздника?

Опубликована статистика дорожно-транспортных происшествий, произошедших на дорогах республики в первый день праздника.

Как передает Day.Az, об этом сообщил начальник управления Главного управления государственной дорожной полиции Ровшан Тагиев.

Тагиев сказал, что произошел инцидент, в результате которого пострадали четыре человека:

"Во время аварий погибших и серьезно пострадавших не было.

"В целях обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения серьезных инцидентов сотрудники Государственной полиции продолжают нести службу в усиленном режиме", - отметил он.