https://news.day.az/society/1738992.html Сколько произошло аварий в первый день праздника? - отвечает Дорожная полиция Опубликована статистика дорожно-транспортных происшествий, произошедших на дорогах республики в первый день праздника. Как передает Day.Az, об этом сообщил начальник управления Главного управления государственной дорожной полиции Ровшан Тагиев. Тагиев сказал, что произошел инцидент, в результате которого пострадали четыре человека:
Сколько произошло аварий в первый день праздника? - отвечает Дорожная полиция
Опубликована статистика дорожно-транспортных происшествий, произошедших на дорогах республики в первый день праздника.
Как передает Day.Az, об этом сообщил начальник управления Главного управления государственной дорожной полиции Ровшан Тагиев.
Тагиев сказал, что произошел инцидент, в результате которого пострадали четыре человека:
"Во время аварий погибших и серьезно пострадавших не было.
"В целях обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения серьезных инцидентов сотрудники Государственной полиции продолжают нести службу в усиленном режиме", - отметил он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре