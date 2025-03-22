В Азербайджане предложили новые меры для увеличения поголовья овец

В Азербайджане сокращение поголовья овец связано с их забоем в раннем возрасте и при низком весе. Было бы целесообразно установить возрастной порог для забоя животных, ввести запреты и применить штрафные санкции.

Как сообщает Day.Az, об этом в интервью "Xəzər Xəbər" заявил председатель комитета по аграрной политике Милли Меджлиса Тахир Рзаев. Депутат отметил, что именно по этой причине наблюдается рост цен на баранину.

Тахир Рзаев подчеркнул, что необходимо установить возрастной предел для забоя животных.

В пунктах забоя также сообщили, что в связи с праздничными днями на рынках возрос спрос на мясо ягнят. В настоящее время его цена колеблется в пределах 20-22 манатов за килограмм.

Продавцы отмечают, что за последние годы численность крупного и мелкого рогатого скота стремительно сокращается. Они связывают это с чрезмерно высоким спросом на мясо ягнят. Однако, несмотря на это, в забойных пунктах пока достаточно баранины.

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