Завтра в Баку ожидается до 18 градусов тепла

Национальная гидрометеорологическая службао обнародовала прогноз погоды на 19 апреля, сообщает Day.Az.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, без существенных осадков. В ночные и утренние часы возможен туман. Ветер будет дуть с юго-востока.

Температура воздуха ночью составит 8-10° тепла, днём - 15-20°. Атмосферное давление немного выше нормы - 768 мм рт. ст., влажность воздуха - ночью 70-75%, днём 45-50%.

В регионах Азербайджана также в основном без осадков, но днём в отдельных восточных районах возможны кратковременные дожди. Местами ожидается туман, ветер - умеренный восточный.

Температура воздуха ночью составит 5-9° тепла, днём - 17-22°. В горных районах ночью от -3° до +2°, днём - 10-15° тепла.