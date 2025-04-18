Завтра в Баку ожидается до 18 градусов тепла
Национальная гидрометеорологическая службао обнародовала прогноз погоды на 19 апреля, сообщает Day.Az.
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, без существенных осадков. В ночные и утренние часы возможен туман. Ветер будет дуть с юго-востока.
Температура воздуха ночью составит 8-10° тепла, днём - 15-20°. Атмосферное давление немного выше нормы - 768 мм рт. ст., влажность воздуха - ночью 70-75%, днём 45-50%.
В регионах Азербайджана также в основном без осадков, но днём в отдельных восточных районах возможны кратковременные дожди. Местами ожидается туман, ветер - умеренный восточный.
Температура воздуха ночью составит 5-9° тепла, днём - 17-22°. В горных районах ночью от -3° до +2°, днём - 10-15° тепла.
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