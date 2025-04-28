Последние данные о состоянии пострадавшего при взрыве мины в Газахском районе

28 апреля 2025 года около 09:45 в отделение неотложной медицинской помощи Газахской центральной районной больницы был госпитализирован мужчина, получивший ранения в результате взрыва мины.

Как передает Day.Az, об этом в понедельник в ответ на запрос Trend сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Было сообщено, что пострадавший (1985 года рождения), у которого была диагностирована рваная рана в области лба, окологлазных тканей и носа, после оказания первой медицинской помощи был помещен в хирургическое отделение медицинского учреждения.

"Его состояние здоровья оценивается как стабильное", - говорится в сообщении TƏBİB.

Отметим, что 28 апреля на территории освобожденного от оккупации села Гызылхаджилы Газахского района произошел минный инцидент. Сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию Пашаев Эльнур Орудж оглу при исполнении служебных обязанностей подорвался на противопехотной мине. Он был госпитализирован в Центральную районную больницу.