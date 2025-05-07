В Азербайджане определены годовые расходы на обучение по различным уровням образования

В Азербайджане определены размеры ежегодных образовательных расходов для каждого студента на бакалавриат и основной (базовый высший) уровень медицинского образования в государственных высших учебных заведениях по отдельным специальностям.

Как сообщает Day.Az в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербадйжана Али Асадов.

Кроме того, определены размеры ежегодных образовательных расходов для каждого студента на магистратуру и ординатуру по государственному заказу в высших учебных заведениях по отдельным специальностям.