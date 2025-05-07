https://news.day.az/society/1750883.html В Азербайджане определены годовые расходы на обучение по различным уровням образования В Азербайджане определены размеры ежегодных образовательных расходов для каждого студента на бакалавриат и основной (базовый высший) уровень медицинского образования в государственных высших учебных заведениях по отдельным специальностям.
В Азербайджане определены годовые расходы на обучение по различным уровням образования
В Азербайджане определены размеры ежегодных образовательных расходов для каждого студента на бакалавриат и основной (базовый высший) уровень медицинского образования в государственных высших учебных заведениях по отдельным специальностям.
Как сообщает Day.Az в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербадйжана Али Асадов.
Кроме того, определены размеры ежегодных образовательных расходов для каждого студента на магистратуру и ординатуру по государственному заказу в высших учебных заведениях по отдельным специальностям.
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