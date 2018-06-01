Стал известен посол мини-футбольной лиги Азербайджана в программе "Футбол для Дружбы" - ФОТО - ВИДЕО

В Баку 28 мая при организационной поддержке крупнейшей любительской лиги Азербайджана - лиги мини-футбола (MFL) совместно с международной программой "Футбол для дружбы" прошло мероприятие, приуроченное к Международному дню футбола и дружбы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии приняли участие представитель Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Юсиф Велиев, директор MFL Рахман Гаджиев, координатор MFL Вагиф Ахундов, представитель программы "Футбол для Дружбы" в Азербайджане Рустам Азимов, тренер Эльдар Агаханов, победитель прошлогодней программы "Футбол для Дружбы" от Азербайджана Ряван Казымов и другие.

Ведущий мероприятия Мурад Ахундов сообщил, что лучший игрок MFL прошлого года Алисалам Гамидов, представляющий команду "Sirena Motors", в рамках программы "Футбол для Дружбы" в этом году отправится на чемпионат мира, который стартует в июне в России. Вместе с тем в Москву отправятся юные представители Азербайджана - футболист Джонатан Фергюсон и журналист Рена Алиева. Вместе они получат возможность наблюдать за чемпионатом мира.

Директор MFL Рахман Гаджиев отметил, что "Футбол для Дружбы" является очень успешной программой, и выразил удовлетворение участием в ней.

"Я очень рад, что MFL будет представлен в программе "Футбол для Дружбы" и отправляет туда своего посла. Алисалам Гамидов отправится туда как посол и даже проведет в рамках программы мастер-класс для детей. Поздравляю Алисалама и желаю ему успехов. Помимо того, что он хороший футболист, он еще и прекрасный человек", - отметил Гаджиев.

Представитель АФФА Юсиф Велиев приветствовал участников мероприятия от имени АФФА, отметил роль MFL в достижении массовости футбола в стране.

"MFL с самого первого дня пользуется поддержкой АФФА. Они играют большую роль в развитии массового футбола. В этой связи поздравляем MFL и желаем им дальнейшего развития", - сказал он.

Представитель программы "Футбол для Дружбы" в Азербайджане Рустам Азимов рассказал о важности программы, отметив, что интерес к ней с каждым годом растет.

"Программа "Футбол для Дружбы", фактически, объединяет весь мир. В этом году в ней примут участие представители 211 стран. Все они соберутся в Москве. Верю, что представитель Азербайджана Джонатан Фергюсон покажет красивый футбол и, как и Ряван Казымов в прошлом году, завоюет медаль турнира", - сказал он.

После выступлений Джонатан Фергюсон и Рена Алиева, которые представят Азербайджан на программе, надели на руки гостям мероприятия браслеты, являющиеся символом дружбы.

Международная детская социальная программа "Футбол для Дружбы" реализуется ПАО "Газпром" с 2013 года. Ключевые ценности, продвигаемые участниками программы, - это дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. Ее участники - юные футболисты (мальчики и девочки, в том числе с инвалидностью), а также юные журналисты, освещающие события "Футбола для Дружбы" в рамках Международного детского пресс-центра. За прошедшие пять лет в программе приняли участие более 3,7 тысячи ребят.

Отметим, что в 2017 году от Азербайджана на турнир ездил Ряван Казымов, который даже забил несколько голов и стал одним из победителей турнира.

В этом году на турнире Азербайджан представит 12-летний голкипер Джонатан Фергюсон. Джонатан родился в Баку в 2005 году. На турнире он будет выступать в одной команде с представителями Коста-Рики, Кыргызстана, Сент-Люсии, Лаоса и Коморских островов.

В Москве Азербайджан также представит юный журналист Рена Алиева.

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