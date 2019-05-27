На Бакинском Олимпийском стадионе продолжается подготовка к финальному матчу Евролиги УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси". Как передает Day.Az, об этом сказал в понедельник Trend глава департамента по информации и связям с общественностью АФФА Фируз Абдулла.

По его словам, стадион вмещает 68 тысяч зрителей, однако здесь созданы студии и специальные места, поэтому в день игры он сможет принять 63 тысячи человек.

Напомним, что на финальном матче будут присутствовать свыше 30 тысяч иностранных болельщиков, которые прибывают в Баку специальными чартерными рейсами. Для удобной и безопасной транспортировки болельщиков в 12 пунктах будут работать 450 автобусов.

Отметим, что 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси". Игра начнется в 23:00 по местному времени.