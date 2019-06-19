В итальянском городе Фаенца стартовал молодежный Чемпионат Европы по борьбе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, в первый день чемпионата прошли соревнования борцов греко-римского стиля в 5 весовых категориях.

В категории до 48 кг Малик Алиев вышел в финал, одолев израильского борца в ¼ финала, а в полуфинале - белорусского спортсмена. В финале он одолел спортсмена из России Дамира Калакутока со счетом 5:3, завоевав золотую медаль чемпиона Европы.

Другой наш спортсмен, Ниджат Мамедли (до 55 кг), в полуфинале одолел армянского борца Варужана Антоняна со счетом 4:0. В финале он с легкостью (9:0) одолел спортсмена из Беларуси Глеба Макаранко и стал чемпионом Европы в своей весовой категории.

Хасай Гасанли (до 65 кг) завоевал бронзовую медаль, выйдя в схватке за третье место против грузинского борца Николаса Маргелашвили (9:0).

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