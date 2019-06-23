Во второй день соревнований по дзюдо в рамках II Европейских игр азербайджанский дзюдоист Рустам Оруджев (73 кг) в полуфинале одолел представителя Греции Георгиоса Азоидиса и прошел в финал соревнований, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Напомним, что Оруджев на старте одолел дзюдоиста из Монако Седрика Бесси (Монако), а затем прошел итальянского спортсмена Фабио Басиле. Азербайджанский дзюдоист в четвертьфинале одолел армянского соперника Фердинанда Карапетяна и вышел в полуфинал.

Отметим, что другой азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг) в стартовом круге победил венгра Миклоша Унгвари (Венгрия), после чего прошел израильтянина Дина Якова Гемера (Израиль) и пробился в четвертьфинал. На данном этапе он проиграл представителю Греции Георгиосу Азоидису. В утешительной схватке Гейдаров также одолел армянина Фердинанда Карапетяна и поборется за бронзовую медаль вторых Европейских игр.

Напомним, что первые Евроигры прошли в 2015 году в Баку.

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