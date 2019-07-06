Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов рассказал о сценарии предстоящего поединка с американцем Дастином Порье. Запись пресс-конференции со словами спортсмена доступна на YouTube-канале Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Помните, что я сделал в прошлом бою? Защитил титул. В Абу-Даби сделаю то же самое, но на этот раз обойдусь без прыжков из клетки. Что касается моего соперника, то Порье - отличный боец. У него очень хорошие боксерские навыки, и он прекрасно двигается на ногах", - заявил российский боец.

Нурмагомедов - чемпион UFC в легком весе. В октябре прошлого года он провел успешную защиту титула в поединке с ирландцем Конором Макгрегором. После боя завязалась драка, которую начал россиянин. Он выпрыгнул из октагона и атаковал секундантов соперника. В это же время секунданты Нурмагомедова напали на Макгрегора. В результате оба бойца получили дисквалификации: ирландец был отстранен от выступлений на шесть месяцев, россиянин - на девять.

Ожидается, что Макгрегор может посетить бой Нурмагомедова и Порье, который пройдет в Абу-Даби 7 сентября. Тренер россиянина Хавьер Мендес посоветовал ирландцу нанять охрану в случае приезда в ОАЭ.

30-летний Нурмагомедов выиграл все 27 поединков в профессиональной карьере. В послужном списке Порье 25 побед при пяти поражениях.

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