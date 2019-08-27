https://news.day.az/sport/1150805.html Болельщики раскупают билеты на матч "Карабах"-"Линфилд"
Болельщики раскупают билеты на матч "Карабах"-"Линфилд"
На ответную встречу "Карабаха" с североирландским "Линфилдом" в раунде плей-офф Лиги Европы в продажу поступило 30 тысяч билетов.
Как передает Day.Az, об этом во вторник сообщил Trend пресс-секретарь клуба "Карабах" Нурлан Ибрагимов.
По его словам, 10 тысяч билетов уже продано и реализация продолжается.
Отметим, что 29 августа в рамках раунда плей-офф Евролиги агдамский "Карабах" проведет ответную встречу с североирландским клубом "Линфилд".
Игра состоится на Республиканском стадионе им. Тофига Бахрамова в 20:00.
Напомним, что на выезде "Карабах" сыграл со счетом 2:3 в пользу "Линфилда"
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