На ответную встречу "Карабаха" с североирландским "Линфилдом" в раунде плей-офф Лиги Европы в продажу поступило 30 тысяч билетов.

Как передает Day.Az, об этом во вторник сообщил Trend пресс-секретарь клуба "Карабах" Нурлан Ибрагимов.

По его словам, 10 тысяч билетов уже продано и реализация продолжается.

Отметим, что 29 августа в рамках раунда плей-офф Евролиги агдамский "Карабах" проведет ответную встречу с североирландским клубом "Линфилд".

Игра состоится на Республиканском стадионе им. Тофига Бахрамова в 20:00.

Напомним, что на выезде "Карабах" сыграл со счетом 2:3 в пользу "Линфилда"

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